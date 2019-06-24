Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne geldi.

Bakan Akar, öğle saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne geldi. Görüşmede, S-400’lerin tedariki ve F-35’lerin durumu konularının ele alınması bekleniyor.

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