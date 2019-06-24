0553 313 94 23

Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi. Bakan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bazı konularda bilgiler sunduk" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:


"Evet arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bazı konularda bilgiler sunduk. Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer Genel Başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta bildiğiniz gibi ABD Savunma Bakanıyla NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız G20 çerçevesinde Amerika’nın Başkanı ile bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Çalışmamız bundan ibaret."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çakmak’tan teşekkür
    1. Başkan Çakmak’tan teşekkür
    2. Yaz Kur’an Kurslarına 9 bin öğrenci..
    3. Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4..
    4. Sakarya'da işçi servisi devrildi! 4..
    5. Çaya, çorbaya her gün defne yaprağı..
    6. Germencik’te yaz etkinliklerine..
    7. Yabancı analistlerden yeni dolar..
    8. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    13. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    14. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    15. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    16. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    17. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    18. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    19. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    20. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    21. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    22. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    23. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    24. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    25. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    26. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    27. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    28. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    29. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    30. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı