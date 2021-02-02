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Gündem Bakan Akar Almanya'da! Gündemde Doğu Akdeniz var!
Gündem

Bakan Akar Almanya'da! Gündemde Doğu Akdeniz var!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti. Resmi temaslarda bulunacak Bakan Akar'ın gündeminde Doğu Akdeniz konusu var.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 01:32:00 -
Bakan Akar Almanya'da! Gündemde Doğu Akdeniz var!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti.

Yeni yılın ilk üst düzey ziyareti

Türkiye'den Almanya'ya yeni yılın ilk üst düzey ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşecek.

Gündemde Doğu Akdeniz var

Bakan Akar'ın ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacak.

 

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