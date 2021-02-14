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Gündem Bakan Akar açıkladı: Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi
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Bakan Akar açıkladı: Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 02:11:00 - 2021-02-14 02:29:08
Bakan Akar açıkladı: Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son derece özel ve kritik bir harekat olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" dedi.

"Son tererist etkisiz hale gelene kadar mücadele devam edecek"

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. Harekatı gerçekleştiren personeli kutlayan Akar, şöyle konuştu:

"Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler bu silahsız, masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler."

Akar sözlerinin sonunda harekatta gösterilen başarıdan dolayı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve sıralı komutanları tebrik etti.

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