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Bakan Akar, ABD'li generali kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'yi kabul etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:20
Bakan Akar, ABD'li generali kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile görüştü.

Kabulde Scaparrotti, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar, daha sonra Scaparrotti ile makam odasında baş başa görüştü. Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

ABD'li Komutan Scaparrotti, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmek üzere Genelkurmay Karargahı'na geçti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:20
  1. Hulusi Akar
  2. Curtis Michael Scaparrotti

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