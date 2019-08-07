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Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı’na gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.


Bir gazetecinin, ABD heyeti ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmelere ilişkin sorusunu cevaplandıran Bakan Akar, "5 Ağustos’ta askeri heyetler arasındaki görüşmeler başladı, şu anda da devam ediyor. Bu saatlerde bitmesini bekliyoruz. Bu görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler. Bu çerçevede bizim terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizin ve bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca ABD ile birlikte Güvenli Bölge’yi tesis etmeyi arzu ettiğimiz, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiğini, bu bölge içindeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiğini, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanmasını ve bölge dışına çıkarılmasını, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan tünel, mevzi ve tahkimatların tahrip edilmesini ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. Burada biz ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG’lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin güneyinde terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceklerini aktaran Bakan Akar, şunları kaydetti:


"Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse bunu mümkünse ABD ile birlikte değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu yine ifade ettik. Toplantılarda bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Bu getirdiğimiz endişeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır."


Bakan Akar, konuya ilişkin Bakanlık tarafından açıklama yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:


"Cumhurbaşkanımız tarafından da birçok kez dile getirildiği üzere biz bu konuda ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa bu konuda ülkemizin, milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın da güvenliğini, huzurunu sağlamak bakımından yapmamız gereken neyse bunları da yapacağımızı defaaten söylemiş bulunuyoruz. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlanmış vaziyette. Ama biz dost ve müttefik ABD ile birlikte hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik, bu şekilde arzu ediyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
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