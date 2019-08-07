Bakan Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili bilgiler paylaştı, soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, konferansta Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Bakan Akar, konferansta savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere gündemdeki başlıklarla ilgili bilgiler paylaştı.

Akar, büyükelçilerin sorularını da yanıtladı.