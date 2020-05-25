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Aktüel

Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor."

Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:57:42 -
Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor."

Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor."

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