Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor."
Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Akar: "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor."