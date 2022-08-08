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Ekonomi Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan ‘Havacılık sektörü’ mesajı
Ekonomi

Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan ‘Havacılık sektörü’ mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nda tüm paydaşlar arasında koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:25:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan ‘Havacılık sektörü’ mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nda tüm paydaşlar arasında koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak havalimanımızda tüm paydaşlar arasında koordineli bir çalışma yürütüyoruz. DHMİ, İGA, THY ile birlikte havacılık sektörü gelişerek büyüyor” dedi.

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