Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan ‘Havacılık sektörü’ mesajı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nda tüm paydaşlar arasında koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak havalimanımızda tüm paydaşlar arasında koordineli bir çalışma yürütüyoruz. DHMİ, İGA, THY ile birlikte havacılık sektörü gelişerek büyüyor” dedi.