Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Kasım ayında başlıyor

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Kağıthane metro istasyonunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, İstanbul'un, Türkiye ve dünya için önemine işaret ederek, ticaretin, turizmin, dolayısıyla ekonominin dinamolarından ve milyonlarca vatandaşa iş ve aş yuvası olan İstanbul'un, ayrı bir ihtimamı hak ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanında gelişimini büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun, bizim ne İstanbul'un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz.

Halihazırda inşası devam eden 103,3 kilometre ile Bakanlık olarak aynı anda en fazla raylı sistem hattı yaptığımız şehrimiz olan İstanbul'da işletmede olan 80 kilometrelik raylı sistem hattı ile birlikte Bakanlığımız tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan raylı sistem uzunluğu, toplamda 183,3 kilometreye ulaşacak. Bugün itibarıyla İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 251 kilometre, ayrıca yapımı devam eden 7 ayrı metro hattımızın uzunluğunun toplamı 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek."

"İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda devam eden 7 raylı sistem projemiz var"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda devam eden ve toplam uzunlukları yaklaşık 103,3 kilometre olan 7 raylı sistem projesi bulunduğunu, bu projelerin; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projeleri olduğunu hatırlattı.

Karaismailoğlu, "Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem hattının yarısından fazlası Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Bu gurur, hizmet siyaseti yolundan bir an olsun ayrılmayan bizlere nasip olacak inşallah." dedi.

"37.5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde gelinen noktaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar 76 bin 509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek beton işlerinin yüzde 97,5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük.

İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız."

"Yerli motorlar kullanılacak"

Projede yer alan araç temininde maksimum yerlilik şartı uygulamasına da değinen Karaismailoğlu, metro hattında kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey metro hattına entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca, yapımı Bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak.

Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum."

"İstanbul'a ve ülkemize hizmet getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunun tüm istasyonları hizmete alındığında İstanbullulara rahat, emniyetli ve hızlı bir kent için ulaşımın da sağlanacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tüm bunlar işletme açısından da ciddi kazanç ve tasarruf anlamına geliyor. Şöyle ki; metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde, kara yolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin avro, çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon avro, zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon avro kazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi yaklaşık 2 milyar 639 milyon avro olacak. Bizler günübirlik politikaların, kısır tartışmaların ötesinde, İstanbul'a ve ülkemize hizmet getirmenin gayreti içerisindeyiz. 7/24 esasına göre büyük bir gayret ve özveri ile emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

AK Parti hükümetleri olarak bizler 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturundan hiç şaşmadık. Başkaları, yapımı devam eden metro inşaatlarını toprakla doldururken, temel atmama programları düzenlerken, bizler milletimizin rahat, emniyetli, konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanlarına kavuşması için gece-gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya, hizmet etmeye de devam edeceğiz. İstanbul'un ihtiyacı, Türkiye'nin ihtiyacı, milletin arzusu ne ise yerine getirmek için devlet olarak biz varız. Bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme yatırımları başta olmak üzere, her türlü hizmette İstanbul halkının yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret etti.