Bakan Adil Karaismailoğlu: Gücümüzü gösteren Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayınla 3 milyon kişiye ulaşarak daha önce 2 milyonla ABD'li bir rapçiye ait olan rekoru kırdı.

Acun'un canlı yayını 2 dakika içerisinde 3 milyon seyirci tarafından izlenerek bu alanda dünya rekorunu kırdı.

"Gücümüzü gösteren Acun'a teşekkür ediyorum"

Bu canlı yayın sonrasında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından Ilıcalı ve yarışmacıların rekor kırdığı anın görüntüsünü, "3 milyon kişiyi 2 dakika içerisinde tek bir yayına bağlama başarısı gösteren servis sağlayıcılarımızı kutluyorum. Haberleşme altyapımızın gücünü gösterme fırsatı sunan @acunilicali'ya teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.