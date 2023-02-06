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Aktüel Bakan Adil Karaismailoğlu depreme toplantıda yakalandı
Aktüel

Bakan Adil Karaismailoğlu depreme toplantıda yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,6 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. Hasar alan bazı binalar 2. deprem sonrası yıkıldı. Elbistan merkezli deprem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:16:00 - 2023-02-06 16:17:10

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan saat 13.24'teki 7,6 büyüklüğünde depremden Adıyaman da etkilendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada depreme yakalandı.

Depremin hissedilmesiyle masanın altına giren Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.

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