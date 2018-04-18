Bakan açıkladı: TSK'da 3 bin kişilik FETÖ'cü tespit ettik!
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nın içinde 3 bin kişilik kripto FETÖ'cü tespit ettiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nın içinde 3 bin kişilik kripto FETÖ'cü tespit ettiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.
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Millet10 sa önce Vah ki ne vah Kesinlikle Emekli sağlam askerleri göreve çağrılmalı Şahin 10 sa önce Darbeye fiili olarak katililan , en azalbay ve üstu rütbelileri asın sonra benden oy isteyin .!. Darbecileri asın 10 sa önce davinci11 sa önce çok önemli bir başarı.3000 kişiyi tespit etmek hiç kolay değil.ben orduda çok fazla sayıda olduklarını düşünüyorum.cezaevinde 2000 rütbeli 4000 er erbaş tutuklu.fetöcü olmaynlara bile cezaveriliyor .darbe yapmaya gittiklerini dahi bilmeyen asker ve erbaşlara cezaverilerek darbeden fetö den 6000 ordu mensubu tutuklu demek kamuoyunu kandırmaktan başka bişey değil gibi görünüyor.bu fetönün bir oyunu .6000 in 4000 i zatenasker ve erbaşlar.darbeyi asker ve erbaşların planlayıp yapmadığını yapamayacaklarını hepimiz biliyoruz izledik 15 temmuzda televizyondan.bu oynanan oyunu yetkililer görmelidir.120.000 rütbeli asker var orduda.6000 i fetöden tutuklu demek inandırıcı değil.4000 i zaten er erbaş uzman.amaçları suçsuz insanlara cezavererek RAKAMLARI ŞİŞİRMEK yetkilileri ve vatandaşı uyutmak iddiaları çok zamandır konuşuluyor.söylenti böyle.fetö sınav sorularını alıp 40 yıl boyunca er ve erbaş mı olmuş orduda örgütlenmiş.inandırıcı değil.bu haber biraz iyi geldi yüreğimize su serpti. Veli 12 sa önce Tsk Geçen ay feto ile mücadelenin sonuna geldik diyen bakan bugün 3000 kişi tesbit ettik diyor.Allah aşkına devlet adamı böyle günübirlik mesaj verirmi?. meçul12 sa önce asın asın asın... tuzcu12 sa önce Bu nasıl iştir arkadaş....Niye bitmiyor bunlar....Çabuk bitirin moralimiz bozuluyor.... saddi12 sa önce BUNLAR BÖYLE ULU ORTA AÇIKLANIR MI? HEPSİ KAÇACAK ŞİMDİ..... Yunus 1612 sa önce SİYASİ FETÖCÜLERE YARGININ YOLUNU AÇARSANIZ, SANDIKLAR % 65 le REKOR KIRAR. MİLLET ADALET BEKLİYOR.!!! Eşref ılgaz12 sa önce Seçime gitme kararı alındığı gün pat diye hemde 3000 kişi ... bu İşte bir bit yeniği var..pis koku var...