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Ekonomi Bakan açıkladı! Sınır kapılarında rekor kırıldı
Ekonomi

Bakan açıkladı! Sınır kapılarında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, ekim ayında, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'da 100 bini aşkın tır giriş-çıkışının gerçekleştiğini, böylece tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:42:00 -
Bakan açıkladı! Sınır kapılarında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini ifade etti.

Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı." bilgisini verdi.

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