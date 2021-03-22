Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya gelen Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan açıkladı! Normalleşme desteği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının biteceğini belirten Bakan Selçuk, bu ay sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ereceğini ve işverenlerimize kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere normalleşme desteği vereceklerini açıkladı. Bakan Selçuk, bu normalleşme destekleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini ve bu doğrultuda işverenlerimizin SGK’ya ödeyecekleri primlerde mahsuplaşma yapacaklarını da ekledi.

Kısa çalışma ödeneğinin amacını da belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin geçici bir çözüm olarak devreye sokulan bir tedbir olduğunu açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle özel olarak verilen Kısa Çalışma Ödeneğinin uzun vadeli bir teşvik programı olmadığını da ekledi. Bakan Selçuk, söz konusu ödeneğin geçici bir destek olarak kullandıklarını ve normalleşmeye geçince de görevini tamamlamış olduğunu belirtti.

Devletin teşviklere devam edeceğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteği ve SGK teşviklerine devam edeceklerini de duyurdu. Tüm teşviklerinin oldukça kullanışlı bir vazife gördüğünü söyleyen Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 30 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Türkiye’de 1,9 milyon işyeri bulunduğunu ve yüzde 26’sının kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığını söyleyen Bakan Selçuk, bir başka ifade ile her 4 işletmeden 1’i kısa çalışma ödeneğine ihtiyaç duymuş olduğunu belirtti.