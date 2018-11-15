Bakan açıkladı: Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor" dedi.

Bakan Turhan'ın açıklamasından notlar;

* (İstanbul Havalimanı hakkında): Tem otoyolu dediğimiz ikinci çevreyolu diye adlandırdığımız yol Hasdal, Kemerburgaz, Esenler kavşağı, Arnavutköy Habipler üzerinden havalimanına bağlanıyor. 2x4 şeritli olarak havalimanına hizmet veriyor. Yani havaalanı bölgesinde bir kavşaktan giriş çıkış yapılıyor, tamamlandığında 3 kavşaktan yapılacak. Tek kavşak elbette yetmez. Yolcu sayımız 350 bini bulacak. İleriye dönük çalışmamızda günlük 350 bini bulacağı tahmin ediliyor. Kargo istasyonuna ayrı bir kavşak yapılacak. 4. kavşakla da her türlü giriş çıkışlar yapılacak.

* Buraya toplu taşıma araçları taşımacılık yapacak. Lüks taksi araçlarımız taşımacılık yapacak. Havaalanının yapılmasındaki sözleşmedeki şartımız Atatürk Havalimanı'ndaki şirketlerin mağdur edilmemesidir. Havalimanındaki taksilerin daha kaliteli olması önemli. 660 adet taksit 1100-1080'e çıkacak. İETT otobüsleri kalkacak. Aktarma istasyonlarından çalışacak. Özel bagaj taşımalı metro, 2019 sonunda Gayrettepe havalimanı metrosunu açmayı hedefliyoruz. Gerek Anadolu gerek Avrupa tarafından belirli metro istasyonlarından otobüs aktarmaları olacak. Bagajı olacak, sahibine kart verecek. Lüks karayolu ulaşım hizmeti verilecek. En uzak mesafe Pendik 30 TL olacak, 12 TL'ye yolculuk yapılacak. Ortalama 15 TL olarak belirlendi. Her koltukta yolcuların kullanabileceği elektronik sistem olacak. İnternet, şarj sistemi olacak.

* Doğu'dan Batı'dan havalimanımıza çok tercihli bir şekilde bağlandı. Yılsonuna doğru Çatalca kavşağını da açacağız. Edirne ve Silivri tarafından gelenler Çatalca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'na direkt bağlanmış olacaklar. Yani çok alternatifli yollarla birbirleriyle ulaşma imkanımız var.

* (Atatürk Havalimanı hakkında): Yeni havalimanının yer tespitinde her şey düşünüldü. 3. Havalimanı Çatalca ilerisinde düşünülüyordu. Otoyollarımız vardı. ama tabii 90-2000'ler başındaydı. Yüksek kapasite havalimanı ihtiyacı var. Dünya Sivil Havacılık pazarından alacağı nimet, gelirler var. Coğrafyamızın sunduğu bir imkan. Düşünürken tabii sayın Cumhurbaşkanımız kararlı sağlam irade ile yapacağız neden düşünüyoruz dedi. İstanbul'u da çok iyi bilen bir kişi. İstanbul'da bilirsiniz kömür işletmeciliği, maden kum işletmeciliği faaliyetlerinin yapıldığı bir bölge vardır. Çöp döküm alanları olur, yakın civardaki yerleşimlere kötü kokular yayar. Bu İstanbul'a yakışmıyordu. En uygun yer burası tespit edildi. Bu bölgede rehabilite edildi. Bir taşla iki kuş vurma tabiri vardır ya... Hem orayı rehabilite ettik. Şu an tasarlandığımız D20'yi bölünmüşe çeviren projemizi ötelemek zorunda kaldık. Havalimanı 75 milyon metrekarelik bir alan. Havaalanımız bir hava ulaşım tesisi değil. Havacılık üssü. Kıskananlar böyle bir proje olduğu için kıskandılar. Havacılık ve teknik hizmetler çok önemli.

* Yurtdışındaki diğer havaalanlarını düşündüğümüzde makul bir mesafede, uygun bir mesafede. İstanbul şehrimizin şu anda yeni yerleşim durumuna göre omurgasını oluşturuyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İstanbul kuzeye doğru 99 depremi sonrası kaçma arzusu gösterdiler. En uzak mesafe Pendik. Pendik'teki bir vatandaş bizim bahsettiğimiz lüks otobüslerle 61 dakikada ulaşıyor Yeni Havalimanı'na. Evden havalimanına uyarılarda bulunulacak. Şu an uçağınız kalkıyor, yolda olmalısınız, otobüste olmalısınız gibi. Kadıköy, Avcılar 43 dakika... Çok uzak değil. 2019 sonunda Gayrettepe Havaalanı metrosunu hizmete alacağız. Halkalı'yı da 2020'de hizmete aldığımızda bunları da şimdiden programımıza aldık. Atatürk Havalimanı çevresinde oturan insanlara gürültü rahatsızlık veriyordu.