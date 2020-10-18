Bakan açıkladı! İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçları bilgisini verdi.
1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıkları açıklandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı." açıklamasını yaptı.
Vatandaşlar SGK sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.