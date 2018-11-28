Bakan açıkladı: Artık yüzde 80'ini ülkemizde üreteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde masterplan çalışmalarını tamamladık.Yaklaşık 10 bin vatandaşımızın istihdam edileceği Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle ithal ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80’ini ülkemizde üretebileceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor....