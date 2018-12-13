Bakan açıkladı: 20 yıllık rüya gerçekleşti
Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu." dedi.13 Aralık 2018 Perşembe 09:46
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Türkiye Uzay Ajansı dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek.
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