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Bakan Abdulhamit Gül'den Brunson açıklaması: Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir. Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 05:03
Bakan Abdulhamit Gül'den Brunson açıklaması: Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir

Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki  tehdidine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Gül, "Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü  söyleyecektir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 05:03
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