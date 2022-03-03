Bakalım daha ne saçmalıklar göreceğiz Rus kedilerine yaptırım

Batı'nın Rusya'ya yönelik geniş çaplı yaptırımlarına Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFE) da katıldı.

FIFE'nin yaptığı açıklamada, 1 Mart’tan itibaren, “Rusya’da yetiştirilen hiçbir kedinin Rusya dışında rastgele bir FIFE soy defterine kaydedilemeyeceğine karar verdi. Hangi kuruluş, hangi kuruluşa üye olursa olsun, Rusya’da yaşayan katılımcılara ait hiçbir kedinin Rusya dışındaki rastgele bir FIFE fuarına girmesine izin verilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Devamında ise "Ukraynalı dost kedi meraklılarımız, bu zor koşullarda kedilerine ve diğer hayvanlara umutsuzca bakmaya çalışıyorlar. Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi Ukrayna'ya komşu olan FIFE kulüplerinin birçok üyesinin Ukraynalı yetiştirici arkadaşlarına yardım eli uzatmasından son derece mutluyuz" denildi.

Bu açıklamanın ardından FIFE Rusya’dan yetiştirilen hiçbir kedinin Rusya dışında herhangi bir FIFE kütüğüne kaydedilmemesi, Rusya’da yaşayanlara ait hiçbir kedinin FIFE fuarına katılamayacağı belirtildi.

Açıklamada kısıtlamaların 31 Mayıs’a kadar geçerliği olduğu ifade edildi. FIFE aynı zamanda Ukrayna’daki kedi yetiştiricilerini destekleme kararı aldı.