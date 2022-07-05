Bakalım Ali Koç bu işe ne diyecek!

Sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae yuvadan uçmak üzere... Fransız basınında yer alan habere göre Rennes, başarılı savunmacı ile anlaşmaya varırken arada ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe ile pazarlık yapmak için bir kez daha İstanbul'a geliyor. Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre; Rennes, Kim Min-Jae ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştı.

Florian Maurice, Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro ödemeyi de kabul etti. Ancak bu ücreti tek seferde değil taksitle ödemek istiyor. Koreli stoperin sözleşmesi gereği bu ücretin tek seferde ödenmesi gerektiği için Fenerbahçe tüm taksitli ödeme tekliflerini geri çevirdi.

Florian Maurice, Fenerbahçe ile yapacağı yeni görüşmede tekrar taksit seçeneğini masaya koyacağı ve pazarlık yapmaya çalışacağı belirtildi.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Beijing Guoan'dan öğrencisi olan Kim Min-Jae için ısrarcı olduğu, Koreli stoperin de eski hocasıyla çalışmaya çok sıcak baktığı da vurgulandı. Kim Min-Jae'yi Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservisle transfer etti.

Kim, Süper Lig'de 30 maçta sarı lacivertli formayı terletti.

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae, Güney Koreli profesyonel bir futbolcudur. Güney Kore'nin Güney Gyaongsang bölgesindeki Tongyeong şehrinde dünyaya gelmiştir.

Güney Kore Milli Takımında da forma giyme başarısı elde eden Koreli oyuncu, Milli formayla 39 maça çıkarak 2 tane de gol kaydetmiştir. Stoper mevkisinde görev yapan milli futbolcu Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2016 yılında profesyonel kariyerine adım atmıştır. Güney Kore'nin Gyeongju KHNP kulübünde bir yıl forma giydikten sonra Jeonbuk Hyundai Motors kulübüne transfer olmuş ve tam 52 maça çıkmıştır. 2019-2021 yılları arasında kariyerine Çin'de devam eden Kim Min-Jae, burada Beijing Guoan takımıyla 45 maçta forma terletmiştir.



