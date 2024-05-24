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Yerel Bak şu tırın yaptıklarına!
Yerel

Bak şu tırın yaptıklarına!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:53:00 -

Bursa'da bir tır sürücüsü önce makas attı, daha sonra otomobillere yol vermedi. Tır sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Gürsu mevkiinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 16 ATT 189 plakalı tır, akan trafikte makas atmaya başladı. Makas atan tırı gören sürücüler korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Bir süre sonra ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü, bu sefer de otomobil sürücülerine yol vermedi. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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