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Bak şu minik nimetin faydalarına

Antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucu görev üstleniyor.

16 Kasım 2018 Cuma 15:56
Bak şu minik nimetin faydalarına

Bu mevsimde duttan bahsetmek elbette tuhaf olur. Fakat dutun yaşı kadar kurusu da faydalı.
Yüksek miktarda C vitamini ve demir bulunan kuru dutta K vitamini, potasyum ve E vitamini var. Aynı zamanda posa içeriği yüksek olan kuru dutun en önemli 5 özelliğini ise şöyle sıralayabiliriz:

Müthiş bir antioksidan 

Antioksidanlar, serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları engeller.

Dutun yaprağı, sapı ve özellikle meyvesi birçok antioksidan bakımından zengindir. Dutta bulunan bir antioksidan ise oldukça dikkat çekiyor: Resveratrol.

Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi'nin yayınladığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir ömür için gerekli. Bu antioksidan yaşlanmayı da geciktiriyor.

Bağışıklık sistemini düzenleyici

Dut, makrofajları aktive eden alkoloidleri taşıyor.

Makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleri..

Dut bu özelliği sebebiyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve adeta bir sağlık bekçiliği görevi yapar.

Kansere karşı iyi bir koruyucu

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir.

Özellikle karadut son zamanlarda kansere karşı tavsiye edilen meyvelerin başında gelmektedir.

Kan şekerini düzenliyor

Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur.

Dutun içerdiği DNJ (deoksinojirimisin) isimli madde besinlerin sindiriminde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Bu da kan şekerini kontrol altına alıyor. Ancak diyabet hastaları porsiyonlarına dikkat etmelidirler.

Posa yönünden de zengin

Dut bol posası (lif) sayesinde kalp sağlığını korur. İyi bir posa kaynağı olması aynı zamanda bağırsakların çalışmasına da olumlu katkılar sağlar.

Nasıl tüketilmeli?

Kuru dutu birkaç farklı şekilde diyetinize ekleyebilirsiniz: Yoğurdun içine kuru dut ekleyebilirsiniz.
Özellikle tatlı krizini sağlıklı bir şekilde aşmak isteyenler içine biraz da toz tarçın eklediklerinde harika bir tatlı alternatifi olacaktır.
Kuru dutu ceviz, fındık ya da badem gibi yağlı tohumlarla birlikte yerseniz sağlıklı bir ara öğün haline getirebilirsiniz.
Şeker kullanmadan pekmezini yapabilirsiniz.
Aynı zamanda kahvaltılarda da rahatlıkla sofranızda olabilir..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:56
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