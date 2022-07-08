Bak sen şu teröristbaşı Gülen'in manevi oğluna!

ABD’li avukat Robert Amsterdam, FETÖ mensubu eski basketbolcu Enes Kanter Freedom’a gizemli silah tedarik şirketiyle bağlantısını açıklama çağrısında bulundu.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'İn manevi oğlu Enes Kanter'in kirli çamaşırlarını ABD'li avukat Robert Amsterdam ortaya çıkardı. Enes Kanter Freedom Vakfı'nın New York'ta bulunan resmi kayıt adresini silah tedarikçisi Arlington Strategic Supplies and Manifacturing LLC isimli şirket ile paylaştığına dikkat çeken Amsterdam, Kanter'den açıklama yapmasını istedi.

Robert Amsterdam, FETÖ’nün ABD’deki okul yapılanması ve faaliyetleri üzerinden yaptığı dolandırıcılığı anlattığı yeni kitabı “Nüfuz Ağı: Dolandırıcılık İmparatorluğu”nun tanıtımı için İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

Haber7.com'a göre; Amsterdam, toplantıda, yeni kurulan Enes Kanter Freedom Vakfı’nın New York bulunan resmi kayıt adresini silah tedarikçisi Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC isimli şirket ile paylaştığını açıkladı.

22 Haziran tarihinde Enes Kanter Freedom Vakfı’nı kuran Kanter Freedom, daha öncesinde, 17 Mayıs tarihinde resmi adresi olarak 104 W 40th St olarak kaydetti. Bu adresin aynı zamanda Arlington şirketinin kayıt adresi olduğu ortaya çıktı.

"KANTER AÇIKLASIN..."

Robert Amsterdam, “Kanter Freedom’un derhal silah tedarik şirketi Arlington Strategic ve kendi menajerleri ile şirket yöneticileri arasındaki bağlantılarını açıklamasını talep ediyoruz. Manhattan’da bir vakıf açmak isteyen Kanter Freedom, neden FETÖ mensuplarının kurdukları silah tedarik şirketi ile aynı adrese resmi kayıt yapmak istedi?” sorusunu yöneltti.

Amsterdam, ayrıca “Kanter Freedom, silahlı ticaretindeki rolünü izah edene kadar tüm Kongre, Senato üyeleri ve çalışanlarına kendisiyle iletişimi durdurmaları çağrısında bulunuyorum. Afrika’daki çatışma bölgelerinde silah ticareti ile bağlantısı olan bir tarikatın üyesinin ABD siyasetçilerine ‘barış’ ve ‘özgürlük’ konularında ders vermesini kabul edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kanter Freedom, daha önce FETÖ bağlantısını açıkça ifade etmiş, katıldığı röportajlarda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde FETÖ elebaşı Gülen’in evinde bulunduğunu itiraf etmişti.

İstanbul’daki basın toplantısında Amsterdam, Kanter Freedom’un menajeri olan Mevlüt Hilmi Çınar’ın daha önce FETÖ’nün paravan şirketi Niagara Foundation’da Adil Öksüz ile çalıştığına işaret etti.

Robert Amsterdam’ın kitabı “Nüfuz Ağı”, FETÖ’nün ve elebaşı Gülen’in silah ticaretindeki rolüne dair kantılar sunarken, sözleşmeli okul imparatorluğunda meydana gelen büyük yasa ihlalleri ardında bulunan kişilerin kimliklerini ortaya çıkarıyor.