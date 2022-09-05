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Medya Bak sen şu saydırana! Hadi bakalım...
Medya

Bak sen şu saydırana! Hadi bakalım...

Ahlaksız paylaşımlarla medyanın gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, yaptığı ahlaksız dizi filmlerle gençliğe kötü örnek olan Cem Yılmaz'ın karakteri Erşan Kuneri'yi yerden yere vurdu..

Yeniakit Publisher
2022-09-05 17:16:00 -
Bak sen şu saydırana! Hadi bakalım...

Ahlaksız paylaşımlarla medyanın gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, yaptığı ahlaksız dizi filmlerle gençliğe kötü örnek olan Cem Yılmaz'ın karakteri Erşan Kuneri'yi yerden yere vurdu.. 

Komedyen Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz'ı ve son dizisi Erşan Kuneri'yi hedef aldı. Son dönemde taciz mesajlarının ifşa olmasıyla adından söz ettiren Erbil, Erşan Kuneri'yi fazla küfürlü buldu.

Mehmet Ali Erbil, Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Erbil'in Erşan Kuneri hakkındaki sözleri tepki çekti. Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla gündemde olan ve son dönemde TikTok'ta ilginç hareketleriyle dikkat çeken Erbil "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı" dedi.

"Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim."

 

 

 

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