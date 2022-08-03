Bak sen şu Kenan Doğulu'ya! Hani ekonomik kriz herkesi darmaduman etmişti...

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ayda bir yayımlanan İSTanbul dergisine konuşan şarkıcı Kenan Doğulu, mahalle baskısı yaşadığını itiraf ettikten sonra, ekonomik krizin herkesi darmaduman ettiğini söylemiş ve yasakların kalkmasıyla İstanbul gece hayatının yeniden normale dönmesini beklediğini söylemişti. Aynı Doğulu bugün ise, 6 saatlik konseri için 7,5 milyon TL'yi cebine indirecek. Bu olay karşısında ise bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demekten kendimizi alamıyoruz...

Sahnelerin en çok para kazanan isimlerinden biri olan şarkıcı Kenan Doğulu, son iki konserinden 5,5 milyon TL kazanç elde etti.

11 Ağustos'taki sahnesinden de 2 milyon TL alacak olan Doğulu, toplam 6 saatte 7,5 milyon TL kazanacak.

Saati 1 milyon 250 bin TL

Yaklaşık 12 günde 7.5 milyon TL'yi cebine koyacak olan ünlü popçunun saati de böylece 1 milyon 250 bin TL'ye gelmiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ayda bir yayımlanan İSTanbul dergisinden Tolga Akyıldız’ın sorularını yanıtlayan Doğulu, “Kim ne der, kimi üzer, kimi kızdırırız diye düşünmekten özgür ve özgün davranamıyoruz. Konserler zor yapıldığından köreliyoruz. Sürekli bir ekranın karşısındayız. Sohbet etme, fikir alışverişi yapma, dertleşme azaldı. Bu da kolektif bilinçten çıkan o ilhamı, orijinal fikirleri sekteye uğrattı. Otosansür bakısı tedirgin bir hâle getirdi sanatçıları ve ekipleri” diye konuşmuştu.

Doğulu aynı zamanda, Türkiye'de sanatın ve müziğin üzerinde çok fazla baskı unsuru olduğunu söyledi. Hem ülkedeki siyasi durumun hem de diğer koşulların sanatçıların özgürce kendilerini ifade etmelerine engel olduğunu belirten Doğulu, “Sanatçı kendini özgür hissetmiyor maalesef bu dönemde. İfade özgürlüğü yeniden kazanılıp hayaller kurmaya izin verilince çok şey değişecek" demişti.

İstanbul’un kültür ve sanat hayatının büyük bir değişikliğe uğradığını ifade ederek Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapan şarkıcı, “Son zamanlarda yasaklar, siyasi baskı, pandemi şartları ve ekonomik kriz herkesi darmaduman etmiş olsa da bir noktada hayat normale dönünce İstanbul gece hayatı yeniden dünyanın gözdesi haline gelecek diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamlamıştı.



