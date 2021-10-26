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Gündem Bak sen şu antikapitalist Müslümanlara! ABD şeytanlık yaparken Türkiye'yi taşlıyorlar
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Bak sen şu antikapitalist Müslümanlara! ABD şeytanlık yaparken Türkiye'yi taşlıyorlar

Anti Kapitalist Müslümanlar oluşumunun da aralarında yer aldığı 23 sözde STK, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a asker göndermesine olanak veren tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için Milletvekillerine ‘hayır’ oyu kullanmaları çağrısında bulundu. ABD’nin başını çektiği sömürgeci kapitalist ülkelerin bölgede cirit atıp, terör örgütlerini beslemesine ve tırlar dolusu silah göndermesine ses çıkarmayan bu oluşumların, Mehmetçik harekete geçince çığlığı basması, asıl niyetlerini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 14:01:00 -
Bak sen şu antikapitalist Müslümanlara! ABD şeytanlık yaparken Türkiye'yi taşlıyorlar

ABD’nin binlerce kilometre öteden gelerek Suriye ve Irak’ta at koşturup, yüzbinlerce Müslümanı şehit edip, yurtlarından sürmesine, bu da yetmezmiş gibi terör örgütü YPG’ye tırlar dolusu silah yardımı yaparak Türkiye’nin sınırlarını tehdit etmesine ses çıkarmayanlar, Mehmetçik bu oyunu bozmaya karar verince çığlığı bastı.

Tezkeyere ‘hayır’ çığırtkanlığı

Anti Kapitalist Müslümanlar oluşumunu, 78’liler Girişimi, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Silivri Demokrasi Platformu’nun da aralarında bulunduğu 23 sözde sivil toplum kuruluşu, büyük bir rezalete imza atarak Meclis’e gönderilen Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili milletvekillerine 'hayır' oyu kullanma çağrısında bulundu.

Tezkeyere ‘hayır’ çığırtkanlığı

23 STK’nın ortak yaptığı yazılı açıklamada tezkerenin kabul edilmesi halinde Türkiye’nin devasa sorunlarının büyüyeceği ve halkın acılarının katlanacağı iddia edilerek milletvekillerine “Cumhuriyetin bekasını, halkımızın birliğini, ülkemizin esenliğini koruma yemininize sadık kalacağınız, savaşçı maceracı politikaların payandası ve bu ağır suçun ortağı olmayacağınız umuduyla, vatansever, barışsever bir karar vermenizi, tezkereye hayır demenizi bekliyoruz” çağrısı yapıldı.

ABD at koştururken neredeydiniz?

Türkiye’nin sömürgecilerin planlarını başlarına geçirip, piyon olarak kullandıkları terör örgütlerinin başını ezmesi, içerideki gayri milli ve manevi oluşumları rahatsız etti.

ABD’nin başını çektiği sömürgeci ülkeler, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarında cirit atıp, terör örgütlerini beslerken , bu konuda tek bir açıklama dahip yapmayıp suskun kalan sözde oluşumların, Türkiye kapitalistlerin oyununu bozmak üzere bölgeye asker göndermek isteyince, "Türkiye'nin sorunları daha da artar" diyerek tezkereye hayır propagandası yapmasının arkasındaki asıl niyetin ne olduğu da deşifre olmuş oldu.

Efendilerinin talimatları doğrultusunda yayagara koparan bu tarz oluşumlar hakkında hukuki bir işlem başlatılıp başlatılmayacağı ise merak konusu.

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