Bak sen hele şu konuşana! Hadi oradan Davutoğlu

Adaylık konusunda milletin gözü önünde saç saça baş başa kavga eden 6'lı masanın ortaklarının "Seçimden sonra kriz çıkabilir" demesinin saçma olduğunu belirten Hikmet Genç, "Tamam, kriz konusunda istikrarlı ve sözünde duruyor 6'lı masa. Lakin seçim bildirgesinde de çıkaracak krizlerin iyi anlatılması lazım" dedi.

Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Davutoğlu 'kriz çıkar' diyor. By Kemal de onu doğruluyor: "İktidara geldiğimizde, eğer yetki kullanımına dair bir anlaşmazlık olursa tabii kriz çıkar."

Seçimden sonra 'kriz çıkabilir' demişlerdi.

Seçim öncesi yaşanan krizleri zaten görüyoruz. Adaylık konusunda milletin gözü önünde saç saça baş başa kavga ediyor 6'lı masanın ortakları.

Cihan Paçacı adaylık kavgası sebebiyle İP'teki görevlerinden istifa etti.

Tamam, kriz konusunda istikrarlı ve sözünde duruyor 6'lı masa.

Lakin seçim bildirgesinde de çıkaracak krizlerin iyi anlatılması lazım.

En çok kriz çıkaran en çok oyu alır!?"