Bak sen biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımızın derdine! Meral ablaları teskin etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin ziyareti kapsamında Akdeniz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Meral ablalarına neleri şikayet ettiler neleri!

Üniversiteye hazırlanan iki genç kız, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sıkıntılarını anlattı.

Biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımız, Batı ülkelerindeki gençlerin Avrupa'yı gezdiğini ama bizim gençlerimizin şehir bile gezemediğini dert yandı. 18 yaşında sadece tek lider görmenin derin üzüntüsünü yaşadığını aktaran kırmızı ojeli kızımız, ÖSYM'nin başında kimlerin olduğuna güvenmediklerini de ifade etti.

Meral ablaları, kırmızı ve leylak ojeli kızlarımızı, "Bu yaşta ağlıyorsun kızım. Yuh olsun bize be!." diyerek teselli etti.