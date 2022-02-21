  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bak sen biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımızın derdine! Meral ablaları teskin etti
Siyaset

Bak sen biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımızın derdine! Meral ablaları teskin etti

Mersin ziyaretini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanına gelen ve üniversiteye hazırlandıklarını söyleyen biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımızın büyük dertlerini dinledi. Meral ablaları kızlarımızı, "Bu yaşta ağlıyorsun kızım. Yuh olsun bize be." diyerek teskin etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 23:12:00 -
Bak sen biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımızın derdine! Meral ablaları teskin etti

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin ziyareti kapsamında Akdeniz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Meral ablalarına neleri şikayet ettiler neleri!

Üniversiteye hazırlanan iki genç kız, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sıkıntılarını anlattı.

Biri kırmızı diğeri leylak ojeli kızlarımız, Batı ülkelerindeki gençlerin Avrupa'yı gezdiğini ama bizim gençlerimizin şehir bile gezemediğini dert yandı. 18 yaşında sadece tek lider görmenin derin üzüntüsünü yaşadığını aktaran kırmızı ojeli kızımız, ÖSYM'nin başında kimlerin olduğuna güvenmediklerini de ifade etti.

Meral ablaları, kırmızı ve leylak ojeli kızlarımızı, "Bu yaşta ağlıyorsun kızım. Yuh olsun bize be!." diyerek teselli etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay