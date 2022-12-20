Bak Ruşen, bana sormadan, bir daha “Ne gördüm, ne duydum” deme!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hakaretçi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye kalkışan eski savcı Ruşen Gültekin'e seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ruşen Gültekin bir emekli savcı..

Soldan çarklı bir emekli savcı..

Şimdilerde, CHP çizgisinden söylemleri ile onu tanıyoruz..

Haliyle, “Benim de çorbada tuzum olsun” diyerek, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine “Ahmak” nitelemesi sebebi ile verilen ceza hakkında değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşmış.

Der ki Ruşen bey:

“5 yıl Yargıtay 4. Ceza Dairesine (hakaret suçlarına bakar) Tebliğname yazan bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. Haftada 40 dosya okurduk. Binlerce hakaret davasına baktım. Ben hakaret suçundan verilmiş 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası görmedim. Üstelik sabıkasız.”

Ruşen beyin sözleri, Ekrem İmamoğlu medyasında, şöyle takdim ediliyor:

“İmamoğlu’nun cezasının onanacağı

dairedeydi”

Ah Ruşen ah..

Sen 5 yıl çalışıp, bir de maaş aldığın Yargıtay Başsavcılığındaki görevin sırada, haftada 40 dosya okuduğun halde görmedin ama..

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