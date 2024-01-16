Bak Ekrem bak bu kumpas da değil reklam filmi de! Otobüsün yanıyor...

Kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında yakalanan, selde de kar tatilinde olduğu ortaya çıkan, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olma hayali gerçekleşmeyince, "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye uydurulan sıfatla şehir şehir meydanlarda dolaşan, o da olmayınca CHP Genel Başkanlığı'na oynayan ve onu da beceremeyince ardında bıraktığı İstanbul'a sunacak bir hizmet bulamayan İmamoğlu, hatalarının üzerini çeşitli iftiralarla örtmeye çalışıyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul tarihinin en rezil İETT yönetimine, "kumpas" savunmasıyla güzelleme yaptı.

İmamoğlu'nun "kumpas" diye savunduğu bir görüntü de Metrokent'ten geldi.

Bir İETT otobüsü alışılageldiği üzere seyir halindeyken alev aldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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