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BAİB’den Rusya’da 2 işbirliği protokolü

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’na katılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) , o bölgenin sanayi devlerinin oluşturduğu meslek kuruluşuyla 2 ayrı işbirliği protokolü imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
BAİB’den Rusya’da 2 işbirliği protokolü

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’na katılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) , o bölgenin sanayi devlerinin oluşturduğu meslek kuruluşuyla 2 ayrı işbirliği protokolü imzaladı. Fuar alanında BAİB’i Başkanı Hakkı Bahar ve BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz ile Süleyman Duran, temsil etti. Protokoller ile Batı Akdenizli sanayicilerle, Rus sanayicilerin işbirliğinin sağlanması, ortak proje ve girişimlerin hayata geçmesinde öncülük yapılması amaçlanıyor.


INNOPROM Fuarında protokoller JSC-Orta Ural Kalkınma Şirketi ile imzalandı. Protokoller, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar ile Orta Ural Kalkınma Şirketi (JSC) Genel Müdürü Maxim Prachik ile Moskova İşadamları Birliği (MAP) Türkiye Temsilcisi Abdurrahman Baytaş arasında imza altına alındı. Protokoller hakkında bilgi veren BAİB Başkanı Bahar, “Bilindiği gibi ihracatımızın lokomotifi konumundaki yaş meyve sebze ve maden ürünleri ihracatını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bölgemizin tüm sektörlerinde ihracatı artırmayı, katma değeri yüksek sanayi ürünlerin üretim ve ihracatının geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu çerçeve de INNOPROM Fuarına katıldık” dedi.


Başkan Bahar, şöyle devam etti: “Fuar çerçevesinde Orta Ural Kalkınma Şirketi ile iki ayrı protokol imzaladık. imzaladığımız ilk protokol ticari işbirliğini geliştirmek, yatırımlarda işbirliğini sağlamak, endüstri, enerji, sağlık, bilim, teknoloji ve ticaret alanında ortak proje ve girişimlerin organize edilmesi amaçlanmaktadır. İkinci protokolde isetekno parklar ve endüstri parkların geliştirilmesinde işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu protokollerin Batı Akdeniz sanayisinin var olan teknolojik gelişiminin daha ileri taşınmasına vesile olmasını bekliyoruz. Bölgemize hayırlı olsun” .


Öte yandan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’nda Türkiye pavilyonu içerisinde stant açan BAİB, ziyaretçilerine Antalya, Burdur ve Isparta illerinin organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşlarının üretim yapısı ve ihracat potansiyelimiz hakkında bilgi verdi. Fuar alanında Türkiye pavilyonunun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank yaptı. BAİB standını Rus sanayicilerin ve sanayi ürünleri tedarikçilerinin yanı sıra Sverdlovsky Bölgesi Vali Yardımcısı Vadim Tretyakov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur,Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü G. Müge Varol Ilıcak, Moskova Ticaret Başmüşaviri Ferüdün Başer’de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
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