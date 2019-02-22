Bahtiyar seçim çalışmalarına Buldan ile devam etti

Millet İttifakı İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bahtiyar çalışmalar kapsamında Buldan ilçesiniz ziyaret etti. Bahtiyar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, göreve gelmeleri halinde ’Üretici Pazarları’ kuracaklarını söyledi.

Bahtiyar, seçim çalışmaları kapsamında Buldan’da esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından konuşan Bahtiyar, Buldan’ın sorun ve problemlerini bildiğini söyledi. Buldan’da pazar esnafının yağmur yağdığında başını sokabileceği bir pazar yeri olmadığını öne süre Bahtiyar,

Göreve geldiklerinde öncelikle Buldan’ın pazar yeri problemini çözeceklerini ifade etti.

Denizli’nin Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte ilçelere bağlı köy ve beldelerin mahalle olmasından dolayı hizmet veriminin direkt olarak Büyükşehir ve İlçe belediyesiyle birlikte koordineli çalışmaktan geçtiğini belirten Bahtiyar, Buldan’a bağlı Türlübey ve Kadıköy mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretleri sırasında yoğun ilgi ve sevgi ile karşılandı.

“Bu alanlar vatandaşlarımızın hizmetinde olacak”

Denizli’de mahallelerde vatandaşların sosyal yaşantısı olmadığını ve Denizlililerin sosyal yaşantısını yeniden kazanabilmeleri için projeleri göreve geldikleri ilk günden itibaren başlayacaklarını belirten Bahtiyar, “İlçelerimizde sinema filmlerinin ve tiyatro gösterilerinin de içerisinde olduğu sosyal tesisler kuracağız. Yine mahallelerde sosyal hayata kalite getirecek, organizasyonlarda kullanılacak kapalı alanlar oluşturacağız. Bu alanlar vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Düğün salonu olarak da kullanabilecekler, toplantılarını yapmak için de” dedi.

“Hem üretici hem tüketici kazanacak”

Bahtiyar, Buldan ilçesi için üretici pazar yeri sözü vererek şunları söyledi:

“Kekik, tütün ve yaş sebze üretiminde Buldan ve mahallelerinin Denizli’nin üretim lokomotifinde öncülerden olduğunu ve üreticilerin desteklenmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifleşme ve şirketleşmenin önünü açarak, ürünleri ilk elden alarak üretici ile tüketici arasında taban ve tavan fiyatında belirleyici bir rol üstleneceğiz. Buldanlı üretici kardeşlerimize şu konuda söz veriyorum; bize yetki verdiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak ’Üretici Pazarları’ kurarak üreticilerimize katma değer sağlayacak projelerle geliyorum” dedi.

Bahtiyar hazırladıkları projelerle hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağını söyledi.