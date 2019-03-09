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Bahtiyar belediye personellerine işsiz kalmayacakları sözünü verdi

Millet İttifaka’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, belediye personelinin son günlerde sıklıkla gündeme getirdiği ‘belediye başkanı değiştikten sonra işsiz kalacak mıyız?’ söylemlerine açıklık getirerek, “Yeniden yapılandıracağımız büyükşehir belediyemizde önceden çalışan hiçbir personelimiz işsiz kalmayacak” dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:03
Bahtiyar belediye personellerine işsiz kalmayacakları sözünü verdi

Millet İttifaka’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, belediye personelinin son günlerde sıklıkla gündeme getirdiği ‘belediye başkanı değiştikten sonra işsiz kalacak mıyız?’ söylemlerine açıklık getirerek, “Yeniden yapılandıracağımız büyükşehir belediyemizde önceden çalışan hiçbir personelimiz işsiz kalmayacak” dedi.


Bahtiyar, Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanacak değişimin ardından belediye personelinin sıklıkla kendisine yönelttiği “işsiz kalacak mıyız?” şeklindeki sorulara cevap verdi. Bahtiyar “Belediye personelimiz ve aileleri müsterih olsun. Çalışan, emek veren, alın teri döken belediye personelinin tamamı bizim dönemimizde de görevlerine devam edecektir. Üreten Denizli Modeli’nde uzmanlık alanlarına göre oluşturulacak danışma kurulları temel öneme sahiptir. Her alanda uzman kurulların danışmanlığı ve liyakate göre görevlendirmelerle sistemin işlemesi sağlanacak. Uzman kurullarla ve liyakat sistemiyle sorunlara en verimli şekilde, kısa sürede ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesinde göreve geldiğimiz gün itibariyle maaşlardaki adaletsizlik ve adam kayırmacılığına son vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinde yaşanan adam kayırmacılığını ve personelin maaşlarındaki adaletsizliği 1 Nisan’da çözüme kavuşturacağız” dedi.



Yeni daire başkanlıkları kurulması hedefleniyor


‘Üreten Denizli Modeli’nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, kent ve ilçelerindeki sorunlara kalıcı çözüm üretebilmesini, toplumsal gelişme ve yenilenmeye ivme kazandırmasını, üretim süreçlerine aktif olarak katılarak aynı zamanda yönlendirici olmasını hedeflediklerini kaydeden Bahtiyar şunları söyledi:


“Modelin temel öneme sahip alanlarını belirledik. Bu alanlarda uzman kadrolarla hedefe odaklı bir çalışma sürdürebilmemiz için yeni daire başkanlıkları oluşturuyoruz. Var olan bazı daire başkanlıklarının görev tanımında ise yenilenmeye gidiyoruz. Üreten Denizli Modeli için Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulacak daire başkanlıkları ise biz ‘Turizm Daire Başkanlığı, Üretim ve E-ticaret Daire Başkanlığı, Tarım Daire Başkanlığı, Teknoloji ve Ar - Ge Daire Başkanlığı, Toplumsal Eğitim Daire Başkanlığı, Kültür Sanat Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’ olarak belirledik.



“Türk el işlerini pazarlanması desteklenecek”


Bahtiyar ayrıca kentin belirlenen noktalarına yöresel pazarlar kuracaklarını da kaydederek, “Haftanın belirli günlerinde, daha önceden belirlenen mahallelerimizde kuracağımız yerel ürün pazarlarıyla daha çok küçük üreticilerimizin gelirlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Üretilen her türlü ürünün satışının gerçekleşeceği yerel ürün pazarları özel tanıtım ve turizm turlarıyla desteklenecek. Yine toplumumuzda dantel, oya, kaşkol, kırkyama ve kasnak gibi el emeği göz nuru gerektiren ürünler en fazla üretilen ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin gelire dönüşmesi ve kadınlarımıza ek gelir sağlaması için özel projeler devreye sokulacak, el emeği pazarlarından, e-ticarete kadar farklı kanallarla Türk el işlerini pazarlanması desteklenecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:03
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