Bahreyn’e küfür etmeyi yasakladılar Dünya kamuoyuna Filistin’in peşkeş çekildiği ‘Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıktığı propagandası yapan Ürdün’ün iç siyasette ise Filistin yanlılarını baskı altına aldığı iddia edildi. Ülkede, 3 kişinin Bahreyn'e küfür ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

yeniakit.com.tr ABD kuklası Arap rejimlerinin Filistin’i sattığı toplantı olarak tarihe geçen Bahreyn’deki toplantıya yönelik Müslüman halkların tepkisi sürerken, milyonlarca Filistinliyi ağırlayan Ürdün’ün tavrı ise eleştiri konusu oldu. Dünya kamuoyuna Filistin’in peşkeş çekildiği ‘Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıktığı propagandası yapan Ürdün’ün iç siyasette ise Filistin yanlılarını baskı altına aldığı iddia edildi. "Lebbeyk ya Aksa" afişleri engellendi El-Kuds gazetesinin haberine göre, Ürdün’ün başkenti Amman’ın Valisi Said Şihab, kentte Hay Nezzâl bölgesindeki “Lebbeyk Ya Aksa” yazılı afişleri İçişleri Bakanlığı emriyle yasaklarken ayrıca 3 kişinin de Bahreyn’e küfür ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ürdün’ün bu adımı, iç siyasette İslamî siyasetin güçlenmesini engellemek adına attığı kaydedildi. İçinde bulunduğumuz hafta içinde Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen toplantı, Filistin'in Siyonist Yahudilere peşkeş çekildiği toplantı olarak tarihe geçmişti.

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