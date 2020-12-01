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Gündem Bahreyn'den üst düzey heyet ikinci kez İsrail’de
Gündem

Bahreyn'den üst düzey heyet ikinci kez İsrail’de

Bahreyn'den üst düzey bir heyet, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından ikinci kez katil İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:07:00 -
Bahreyn'den üst düzey heyet ikinci kez İsrail’de

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani başkanlığındaki heyet, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis tarafından karşılandı.

Haberde, Zeyyani’nin Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ve Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile görüşeceği kaydedildi.

Zeyyani, ilk defa 18 Kasım’da Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani başkanlığındaki heyetle İsrail’e gelmişti.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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