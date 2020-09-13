  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi
Aktüel

Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:53:24 -
Bahreyn'deki kurumların İsrail ile normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorlandığı iddia edildi

MANAMA (AA) - Bahreyn'deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, ülke yönetiminin, pek çok kurumu İsraille varılan normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorladığını iddia etti.

Derneğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, normalleşme anlaşmasını desteklemeleri için dini, sosyal ve spor alanındaki pek çok kuruma gözdağı verildiği ve korkutulduğu öne sürüldü.

Bahreyn yönetiminden söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dernek daha önce de ülkede önde gelen Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'ın yaptığı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye karşı tepkisini dile getirdiği açıklamayı yayımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan 4'üncü Arap ülkesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi
Yerel

‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon’da bir çiftçi anavatanı Kuzey Amerika olan ‘süper meyve’ olarak bilinen Aronya’yı yetiştirmeyi başardı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı