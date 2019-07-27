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Bahreyn'de 3 kişi, kurşuna dizilerek idam edildi

Bahreyn resmi haber ajansı, bazı üyeleri Almanya, Irak ve İran'da bulunan terör örgütüne üye olmak ve iki polisi öldürmekle suçlanan 2 kişinin ve bir imamı öldürmekle suçlanan 1 kişinin infaz edildiğini duyurdu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:27
Bahreyn'de 3 kişi, kurşuna dizilerek idam edildi

Bahreyn'de terör örgütüne üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberinde, "bazı üyeleri Almanya, Irak ve İran'da bulunan terör örgütüne üye olmak ve iki polisi öldürmekle" suçlanıp yargılanan 2 kişi ile bir imamı öldürmekle suçlanıp yargılanan kişi hakkında verilen idam cezalarının, kurşuna dizilerek uygulandığı belirtildi.

Haberde idam edilen kişilerin isimlerine ise yer verilmedi.

Bahreyn Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2018'de "terör örgütüne üye olmak, iki polisi öldürmek ve İran ile ilişkileri bulunan sanıkları kaçırmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı taşımak" suçlamalarıyla yargılanan 2 kişiye idam, 19 kişiye müebbet (25 yıl), 17 kişiye 15'er, 9 kişiye 10'ar, 11 kişiye 5'er yıl hapis cezası vermiş, aynı davada yargılanan 2 kişinin beraatına hükmetmişti.

Yargıtay, 6 Mayıs'ta 2 sanık hakkındaki idam, 56 sanık hakkındaki 5 yıldan müebbete varan hapis cezalarını onamıştı.

Davada yargılanan sanıkların 46'sının Bahreynli, 12'sinin İran, Irak ve Almanya uyruklu olduğu belirtiliyor.

Diğer davada ise cami imamını öldürülmekle suçlanıp yargılanan müezzin, idam cezasına çarptırılmış ve hakkında verilen karar yargıtay tarafından onanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:27
  1. Bahreyn
  2. idam cezası
  3. kurşuna dizildiler

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