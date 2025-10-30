Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Akit TV Spor Müdürü Özhan Yıldız'ın yorumladığı Türk futbolundaki bahis skandalı, 152 hakemin bahis oynadığının kesinleşmesiyle derinleşti.

Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre; Hakemlerin alacağı olası cezalar arasında 3 aydan 1 yıla kadar men veya süresiz hak mahrumiyeti bulunmaktadır ve bu durum, ilgili isimlerin hakemlik kariyerlerinin fiilen sonlanması anlamına gelecektir.

Bahis olayının detaylarının (bir hakemin 18.000 maça bahis oynaması gibi) büyüklüğü sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) atacağı adımlar ve mevcut bahis sistemindeki (taç atışları gibi farklı varyasyonlara uygulanan) kısıtlamaların gerekliliği, Türk futbolu için bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Geçmiş sezon maçları tescil edildiği için onlara yönelik iptal/tekrar kararı beklenmezken, kulüplerin tazminat davası açma hakkı bulunduğu belirtilmektedir.