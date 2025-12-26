  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sosyal konutta geri sayım başladı! Bakan Murat Kurum ilk şehri açıkladı

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Pentagon’dan F-35 itirafı: Milyar dolarlık savaş uçakları yılın yarısında görev dışı kaldı
Gündem Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi
Gündem

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Futbolda bahis soruşturması büyüyor. Yapılan yeni operasyonda eski Galatasaray yönetici Erden Timur dahil çok sayıda gözaltı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: Futbolda bahis soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleşti. Eski Galatasaray yönetici Erden Timur dahil çok sayıda gözaltı kişi hakkında gözaltı kararı veridli.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

 

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

 

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Büyük operasyonla yakalandılar
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Büyük operasyonla yakalandılar

Gündem

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Büyük operasyonla yakalandılar

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına "hayat tarzı" diye karşı çıktı!
Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Gündem

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Kan emici tefecilere operasyon
Kan emici tefecilere operasyon

Gündem

Kan emici tefecilere operasyon

ABD Ordusu Nijerya’da DEAŞ Hedeflerini Vurdu: Trump’tan Operasyon Açıklaması
ABD Ordusu Nijerya’da DEAŞ Hedeflerini Vurdu: Trump’tan Operasyon Açıklaması

Gündem

ABD Ordusu Nijerya’da DEAŞ Hedeflerini Vurdu: Trump’tan Operasyon Açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23