0553 313 94 23

Bahis çetesine baskın! Çok sayıda gözaltı

Adana merkezli 4 il ile KKTC'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

14 Haziran 2019 Cuma 09:03
Bahis çetesine baskın! Çok sayıda gözaltı

Adana merkezli 4 il ile KKTC'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 48 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis çetesi soruşturmasında, suça karıştığı öne sürülen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Muğla ve KKTC'de şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bilgisayarlar ve dijital dokümanlara da el konuldu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:03
  1. Muğla
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Adana
  5. KKTC
  6. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  8. şafak vakti
  9. bahis operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) İstanbul’da aynı marketi 2 kez güpegündüz soyan hırsızlar kamerada
    1. (Özel) İstanbul’da aynı marketi 2 kez..
    2. Serbest piyasada döviz fiyatları
    3. NIKE’ın satışından sapıklara bağış
    4. Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın..
    5. Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!..
    6. Milli triatlet Esra Nur'un olimpiyat..
    7. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)..
    8. (Özel) Maslak’ta taksicinin yolda..
    9. KTÜ Tıp Fakültesi’nde sigaranın..
    10. Potada final serisinde dördüncü randevu
    11. Vali Pehlivan’dan Jandarma..
    12. Fuar yorgunluklarını boğazın tadını..
    13. Minik Ahmet, teyzesinin kanser..
    14. Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son..
    15. Tekirdağ’da dere kirliliği
    16. Rizeli operatör iş makinesi ile..
    17. Seyhan Belediye Meclisi toplandı
    18. Karsını öldüren kocaya ağırlaştırılmış..
    19. Çocuklardan mini konser
    20. (Özel) Kendisine emanet edilen kedi..
    21. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan..
    22. TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ..
    23. Yurt içi piyasalar cari açık verisine..
    24. Rum kesiminden skandal Türkiye kararı!..
    25. "Teknolojik bağımsızlık olmadan..
    26. Serbest piyasada döviz açılış..
    27. Bahis çetesine baskın! Çok sayıda..
    28. Konya Gödene 804 konut teslim tarihi..
    29. "İstanbul'da hizmetleri tamamlayacak..
    30. 6 aylık bebekler için ''ilk mama''..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı