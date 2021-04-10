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Ekonomi Bahçıvan: İstanbul’u üs yapmak için çalışıyoruz
Ekonomi

Bahçıvan: İstanbul’u üs yapmak için çalışıyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomiye kuvvet katacak hamleler yaptıklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 19:34:00 -
Bahçıvan: İstanbul’u üs yapmak için çalışıyoruz

Bahçıvan, İstanbul’un savunma sanayii merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. ‘Savunma Sanayii Buluşmaları’nın dördüncüsü ‘Bir Yerlileşme Başarısı: TUSAŞ’ başlığı altında gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yerlilik oranı artıyor

Bahçıvan, Türkiye’de modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için en önemli hususun ‘yerli üretim’ hedefi olduğunu söyledi. Yerlilik oranının yüzde 70’i geçmesinin gurur verici olduğunu belirten Bahçıvan, firmalarca ortaya koyulan milli projelerin ülke savunmasında büyük rol üstlendiğinin altını çizdi. Kendi motorunu, tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, İHA’sını, füzesini ve uydusunu üreten Türkiye’nin herkesin gururu olduğunu vurguladı.

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