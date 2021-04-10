Bahçıvan: İstanbul’u üs yapmak için çalışıyoruz

Bahçıvan, İstanbul’un savunma sanayii merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. ‘Savunma Sanayii Buluşmaları’nın dördüncüsü ‘Bir Yerlileşme Başarısı: TUSAŞ’ başlığı altında gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yerlilik oranı artıyor

Bahçıvan, Türkiye’de modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için en önemli hususun ‘yerli üretim’ hedefi olduğunu söyledi. Yerlilik oranının yüzde 70’i geçmesinin gurur verici olduğunu belirten Bahçıvan, firmalarca ortaya koyulan milli projelerin ülke savunmasında büyük rol üstlendiğinin altını çizdi. Kendi motorunu, tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, İHA’sını, füzesini ve uydusunu üreten Türkiye’nin herkesin gururu olduğunu vurguladı.