Bahçesine gelen tilki, dostu oldu

Bartın'ın Ulus ilçesi Köklü köyünde evinin bahçesine ara sıra tilkilerin geldiğini söyleyen İsmail Yılmaz hayvanları telefon kamerası ile kayda aldı. Evin önüne gelerek yemek arayan yabani hayvan Yılmaz'ın konuşmasının ardından ondan kaçmak yerine yiyecek aramaya devam etti.

"Doğa ile iç içe yaşamak işte budur" diyen Yılmaz, "Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, ben de ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım" diye konuştu.