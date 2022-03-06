Bahçeşehir Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması ve Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olması gerekiyor.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)

2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4. ALES Belgesi

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü *

10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş /İstanbul

Tel: (212) 381 58 52 - 68-69

Sınav Takvimi;

• İlan Tarihi : 04 Mart 2022

• Son Başvuru Tarihi : 18 Mart 2022

• Ön Değerlendirme Tarihi : 22 Mart 2022

• Giriş Sınavı Tarihi : 25 Mart 2022

• Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Mart 2022

Sonuçların açıklanacağı web sitesi: https://bau.edu.tr/insankaynaklari Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu

değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (04/03/2022 – 18/03/2022) 15 gündür.

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