Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi, ABD'li oyuncu Cameron Clark'ı kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cameron Clark yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi. Geride kalan sezonu Fransa'da Le Mans takımında geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 13,6 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

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