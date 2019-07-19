Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi, ABD'li oyuncu Cameron Clark'ı kadrosuna kattı19 Temmuz 2019 Cuma 20:44
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cameron Clark yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi.
Geride kalan sezonu Fransa'da Le Mans takımında geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 13,6 sayı ortalamasıyla mücadele etti.
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