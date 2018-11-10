Bahçemize ve balkona ne alsak acaba?

Tik ağacı, sentetik rattan ya da alüminyum gibi farklı malzemelerle üretilen birçok ürünün farklı işlevleri ve kendine has tercih edilme sebepleri bulunuyor.

Öncelikle elbette dış ortam şartlarına dayanıklı, uzun ömürlü ürünler seçmelisiniz.

Bahçe mobilyalarının kısa sürede deformasyona uğramaması, uzun yıllar boyunca formunu ve fonksiyonelliğini kaybetmeden kullanılabilmesi için seçilen ürünlerin dayanıklı ve kaliteli hammaddelerden üretilmiş olması şart.

Mobilyayı oluşturan tüm materyallerin dış mekan için üretilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde kısa sürede paslanan, rengini ve formunu kaybeden bahçe mobilyaları sizi hüsrana uğratır.

RATTANLARIN ÖRGÜSÜ

Bakımı oldukça kolay olan sentetik rattan malzemeden üretilen bir bahçe mobilyası zorlu sıcak, soğuk, yağmurlu hava şartlarında tercih edilirken, malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru işlendiğinden emin olunmalı.

Örgü detayları oluşturulurken uç bitimlerinin iyi gizlenmiş olması ve örgülerin gergin ve düzgün bir yapıda tamamlandırılmış olması önem taşıyor. Dört mevsim kullanılabilen, yüksek esnekliğe sahip ve gerilmeye karşı dayanıklı sentetik rattan mobilyalar, su ve yumuşak bir fırçayla silinmek suretiyle rahatlıkla temizlenebilme özelliğiyle de tercih sebebi.

TİK AĞACI EN DEĞERLİSİ

En sert ağaçlardan biri olan tik ağacı, öncelikli tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Fakat bu ürün ithaldir. Ağaç ülkemizde yetişmez. Ve tabii size pahalıya mâl olacaktır. Ayrıca A kalite ağaçların kullanıldığından emin olunması gerekli. Hatta üründe kullanılan ağacın yaşı ve mobilyanın yapım şekli de önemlidir. Uygun fırınlama yöntemleriyle kurutulan ve doğru makinelerle işlenen tik ağacından en kaliteli bahçe mobilyaları yapılır.

ALÜMİNYUM OLURSA..

Çok hafif olsun isterseniz alüminyum ürünlere bakın.. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı olan ve paslanmadığı için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen alüminyum bahçe mobilyası, hafif olması ve bakımının kolay olması sebebiyle tercih edilir. Gelgelelim kararabilir. Ve alüminyum zehirli bir maddedir. Kap kacak olarak kullanılması nasıl tehlikeliyse, o kadar olmasa bile bahçede de bulundurulması tavsiye edilmez. Bir de sıcak altında kaldıklarında doğal olarak metalin kızgınlığı ile karşılaşırsınız.

Ya renk atansa!

Bahçe mobilyasında bel, sırt ve kas ağrılarına sebep olmayacak nitelikte olanlarınını seçmelisiniz. Ayrıca bahçe mobilyalarında kullanılan minderlerin çok sert olmaması, mobilya ile uyum sağlamış olması ve terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış olması da dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Kumaşın güneşte atmayan rengini ve minderin sertliğini iyi belirlemelisiniz. İlk bakışta renk sizi cezbetse de onun güneş altında ne hale dönüşebileceğini kestirebilmelisiniz..

Küçük bebeklerde soluk borusunda yabancı cisim, kalp yetmezliği ve boğmaca gibi diğer hastalıklar bronşiolitle karışabilir. Solunum sıkıntısı olan bebekler hemen hastaneye yatırılmalıdır.



Bebeğin baş ve göğüs kısmı 30 derece kadar yükseltilip, yarı oturur pozisyona getirilmelidir.

Nefes darlığı ve öksürük başlangıcından sonraki ilk 48-72. saatte bebek solunum problemleri için en yüksek risk altındadır.

Ölüm oranı yüzde 1’den azdır ve ölümler apne (solunumun durması), solunumsal asidoz veya şiddetli sıvı kaybına bağlanmaktadır.

Bağışıklığı belirgin düzeyde kusurlu veya baskılanmış çocuklarda RSV enfeksiyonunda klinik pnömoni gelişirse ölüm oranı yüzde 50 kadar yüksek olabilir. Yani, prematüre bebekler, immun yetmezliği olanlar, kronik akciğer hastalığı ve doğumdan kalp hastalığı olan bebeklerin ölüm oranları yüksektir.

Bebeklikte tipik RSV bronşioliti geçiren çocukların yüzde 33-50'sinde tekrarlayan hırlama atakları görülür.