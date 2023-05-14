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Siyaset Bahçeli'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
Siyaset

Bahçeli'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 21:52:00 -
Bahçeli'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 238 oyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1296 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.

238 oyla Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 304 oydan biri, vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine iptal edilerek, yakıldı, 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu, 238 oyla birinci oldu.

Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
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