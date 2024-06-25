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Siyaset Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama!
Siyaset

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 13:20:00 -
Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama!

Bugünkü grup toplantısında konuşmasını oturarak yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin partisinden açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonuna yaklaşık 15 dakika geç geldi. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü.

Kürsüde bir ilke imza atarak konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'nin prompter yerine elindeki kağıtları kullanması da dikkat çekmişti.

Yalan çukuru sosyal medya platformlarında, Bahçeli'nin sağlık problemi yaşadığı yönünde iddialar hızla yayıldı. MHP kaynaklarından yaşanan durumla ilgili açıklama gecikmedi.

Yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.

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