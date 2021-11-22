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Gündem Bahçeli'nin hediye ettiği tabloya Rusya'dan çarpıcı açıklama: Neden kızıl yıldız yok?
Gündem

Bahçeli'nin hediye ettiği tabloya Rusya'dan çarpıcı açıklama: Neden kızıl yıldız yok?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği tabloyla ilgili, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 08:37:00 -
Bahçeli'nin hediye ettiği tabloya Rusya'dan çarpıcı açıklama: Neden kızıl yıldız yok?

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmişti.

Bahçeli'nin, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası' özellikle Rusya'da oldukça ses getirmişti.

Rus medyası, söz konusu tabloyu geniş çaplı ele alarak haritada Rusya Federasyonu bölgesi olan 20 yerin de olduğunu yazmıştı.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından birçok yorumu beraberinde getiren tabloya, Rus resmi makamlarından ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a hediye edilen 'Türk dünyası haritası' konusunda Türk siyasetçilerin periyodik olarak Türk birliği fikri beslediklerin ve bunun tamamen "normal olduğunu" söyledi.

"Teesüf ettiğim tek şey gösterilen haritanın merkezinde kızıl yıldız olmamasıdır"

TürkRus’un aktardığına göre, Peskov, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır" dedi.

Tabloda gösterilen merkez Türkler açısından kutsal 

Kendisinin bir Türkolog olduğunu belirten Peskov, tabloda gösterilen yerlere ilgili de ayrı bir parantez açtı. Peskov, haritada gösterilen bu merkezin Altay'da olduğunu ve buranın Türkler için 'kutsal bir yer' görüldüğünü aktardı.

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